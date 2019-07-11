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Порошенко под крики «Позор!» прогнали с предвыборного митинга в Закарпатье

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Порошенко под крики «Позор!» прогнали с предвыборного митинга в Закарпатье

Киев, 11 июля. Жители города Свалява в Закарпатской области с криками «Ганьба» (позор) прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко. 

Порошенко отправился на Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность». Он посетил Мукачево, из Свалявы с позором был изгнан, а затем отправился в Хуст и планирует посетить Ужгород.

Как сообщает «Страна.ua», на опубликованной в Сети записи видно, что украинцы перекрыли Порошенко проход к месту проведения предвыборного митинга. От расправы экс-президента спасли его охранники. Жители дружно скандировали «Ганьба!». На записи отчетливо слышен крик: «Обокрал армию, всех обокрал!». 

Отметим, это не первая провальная встреча Порошенко с избирателями. Ранее стало известно, что бывшего президента страны освистали и прогнали с предвыборного митинга «Европейской солидарности» в городе Хмельницкий. Украинцы кричали политику вслед «Ганьба», «Вон отсюда» и другие оскорбления. 

Порошенко под крики «Позор!» прогнали с предвыборного митинга в Закарпатье

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что оскорбительные выкрики украинцев в адрес Порошенко — это реакция на экономический спад и падение уровня жизни населения.

Позднее, комментируя ситуацию, Порошенко пригрозил недовольным украинцам физической расправой. По его мнению, оскорбления выкрикивают провокаторы. 

«В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — заявил Порошенко.

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