Зеленского обвинили в превращении в «Порошенко-2»

Киев, 11 июля. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о «недопустимости монополизации» телевизионного эфира людьми, придерживающимися пророссийских взглядов, говорит о том, что он продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявили представители украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который <...> делил украинцев на два сорта в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», – гласит заявление на официально сайте партии.

Представители политического движения напомнили, что для демократического общества важен плюрализм и свобода слова. Также они порекомендовали Зеленскому не повторять ошибок бывшего президента.

В эту среду украинский президент Владимир Зеленский дал комментарий относительно проведения телемоста Киев – Москва. По его словам, речь идет о «монополизации телевизионного пространства» людьми, придерживающимися пророссийских взглядов.

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» было объявлено, что 12 июля между «Россией 1» и NewsOne состоится телемост. Эта инициатива столкнулась с резкой критикой со стороны Национального союза журналистов Украины. Кроме того, глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с российскими коллегами. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил наложить штраф на канал в размере около 3,5 тысячи долларов за инициативу.