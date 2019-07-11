СМИ сообщили о задержании Интерполом в Уругвае троих россиян

Монтевидео, 11 июля. Интерпол задержал в Уругвае россиян, подозреваемых в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито, сообщает портал Ecos.

По предварительным данным, на территории Уругвая силами сотрудников Интерпола и местной полиции были задержаны три человека — два россиянина и итальянец, которых подозревают в причастности к организации побега из тюрьмы итальянского наркобарона Морабито. Преступник совершил побег 23 июня, его до сих пор не нашли. Иностранцев задержали в пиццерии, которой они предположительно владеют.

Сотрудники посольства РФ в Уругвае подтвердили, что знают о задержании россиян.

«Посольство получило извещение о задержании граждан России по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, пока не знаем», — сообщила пресс-секретарь диппредставительства Василиса Фофанова.

Морабито — член итальянского организованного преступного сообщества «Ндрангета», скрывавшийся от правосудия более 20 лет, — был задержан в Уругвае в 2017 году и ожидал экстрадиции в Италию, но сбежал из тюрьмы в конце июня.

Интерпол разыскивал Морабито по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. Более 13 лет мафиози проживал в Уругвае по поддельным документам. Полиция вышла на его след после того как наркобарон написал письмо дочери, использовав свое настоящее имя.

При аресте у Морабито были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десяти банковских карт.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти США пытаются изъять у мексиканского наркобарона Хуакина Гусана Лоэры известного как Эль Чапо более 12 млрд долларов. По мнению Вашингтона, именно такую сумму тот заработал на наркотрафике в США.