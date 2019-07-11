Посольство Украины в Израиле хотят перенести из Тель-Авива в Иерусалим

Тель-Авив, 11 июля. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн рассказал о работе по переносу посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.

Над соответствующим законом работает группа украинских депутатов. Как ожидается, он может быть принят Верховной радой уже в ближайшее время. Украина — не единственная страна, чье посольство в Израиле хотели бы переместить в древнюю столицу. Израильтяне убеждают зарубежные страны расширять свое присутствие в Иерусалиме, но лишь США и Гватемала пока решились разместить свои диппредставительства в городе, на часть которого претендует Палестина.

Как подчеркнул Эдельштейн, украинские депутаты, взявшиеся за решение вопроса о переносе посольства, планируют поднять его в Раде до внеочередных парламентских выборов на Украине, которые назначены на 21 июля.

В состав украинской делегации, которую принял спикер Кнессета, а до него — израильский премьер Беньямин Нетаньяху, вошли члены межпарламентской группы дружбы Украина-Израиль во главе с Георгием Логвинским. Одним из гостей Израиля стал руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Отметим, признавать Иерусалим столицей Израиля вслед за Вашингтоном другие страны не спешат, продолжая настаивать на том, что спорный статус города остается одной из главных причин ближневосточного конфликта, который должен решаться путем мирных договоренностей Израиля и Палестины.