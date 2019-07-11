Четыре российских военных спутника успешно выведены на орбиты

Москва, 11 июля. Четыре военных спутника, запущенные с космодрома «Плесецк», вышли на расчетные орбиты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета «Союз-2.1В» была успешно запущена в 20.14 по московскому времени. За этот год это второй пуск «Союзов-2» с «Плесецка».

В оборонном ведомстве уточнили, то ракета-носитель «в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России».

Летные испытания ракеты «Союз-2» на космодроме в Архангельской области начались в 2004 году. За 15 лет было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.