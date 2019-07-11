Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2» о поставляемом в Россию вине

Москва, 11 июля. Спрос на грузинский алкоголь в России может существенно снизиться, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя грубый выпад гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии в адрес поставщиков грузинского вина в Россию.

Комментируя решение Владимира Путина не вводить санкции в отношении Грузии, Гварамия потребовал от производителей вина и минеральной воды не поставлять их продукцию в Россию, отправляя ее вместо этого на Украину. Также он заявил, что «плевать хотел» на грузинские товары, импортируемые в РФ.

Подобные выпады могут закономерно привести к снижению спроса на грузинский алкоголь в России.

«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — написал Пушков в своем Twitter.

Отношения между Россией и Грузией обострились после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов разместился в кресле, которое обычно занимает спикер грузинского парламента. Это вызвало недовольство местной оппозиции.

Затем в воскресенье, 7 июля, ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на канале «Рустави 2» с беспрецедентно грязной ругани в адрес российского президента. Эфир вызвал в Грузии настоящий шок — многие граждане заявляют в соцсетях, что журналист одним махом попрал все национальные моральные принципы.