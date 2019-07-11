Автомобиль посольства РФ попал в ДТП в Албании, есть пострадавшие

Тирана, 11 июля. Автомобиль посольства России попал в среду в аварию в Албании, два человека пострадали, пишет Albanian Daily News.

По данным издания, ДТП произошло на Адриатическом побережье Албании, на автомобильной трассе между городами Рогожина и Кавая.

«Дорога была скользкой из-за плохой погоды, водитель потерял управление, после чего машина вылетела с трассы, двое человек при этом получили серьезные травмы. Речь идет о машине российского посольства, один из пострадавших — сотрудник диппредставительтства в Тиране», — сообщает портал.

В российском посольстве в Албании пока не комментируют ситуацию.

Ранее «Газета.ру» сообщила о гибели российских туристов в Турции, где мужчину и женщину насмерть сбил автомобиль. Виновник ДТП задержан и находится под стражей.