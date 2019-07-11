В Харькове пытались убить депутата Рады

Киев, 10 июля. В Харькове во время встречи с избирателями совершено покушение на депутата Верховной рады и кандидата в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Святаша, сообщает пресс-служба партии.

«Около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария», — говорится в сообщении партии.

Там уточнили, что нападавшие «скандировали призывы физически уничтожить» депутата. Святаш в результате инцидента «получил ожоги рук и другие телесные повреждения». Находившиеся рядом с ним люди также пострадали от распыленного слезоточивого газа.

Святаш написал заявление в полицию в связи с нападением.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено нападение на кандидата.

С момента старта избирательной кампании нападения на офисы «Оппозиционной платформы — За жизнь» и членов партии участились. 3 июля в Харькове на политика также набросились неизвестные крепкие мужчины.

Как сообщали «Известия», согласно последним опросам, оппозиционеры являются одними из лидеров в предвыборной гонке. Опрос провели специалисты Киевского международного института социологии. По их данным, на выборах в Раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

На втором месте оказалась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 14,1%, на третьем — партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (9,2%).