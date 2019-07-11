Гражданин Узбекистана пытался продать в рабство 16-летнюю школьницу в Москве

Москва, 11 июля. В Москве уроженец Узбекистана пытался продать в рабство 16-летнюю девушку, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Вечером 9 июля в одном из ресторанов Москвы был задержан 32-летний Саид М., уроженец Ташкентской области Узбекистана, который должен был встретиться здесь с клиентом, желающим приобрести рабыню.

О намерениях злоумышленника уже несколько недель знали оперативники, которые ждали подходящего момента, чтобы взять его с поличным. Один из них пришел в ресторан под видом покупателя и принес с собой полмиллиона рублей, лишь 10 тысяч из которых были настоящими.

«Уроженец Узбекистана, который сейчас проживает в Челябинской области, не подозревал о готовящейся операции. Он был полностью уверен, что перед ним покупатель 16-летней девочки. Саид также полностью осознавал, что после оплаты 11-классница перейдет в полное распоряжение покупателя. Это было обговорено Саидом перед сделкой», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Как и планировалось, оперативники взяли «работорговца» с поличным в тот момент, когда он получил деньги от «покупателя». В отношении Саида М. возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми», в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

Девочка, семья которой проживает в Чувашии, находится в данный момент в лечебном учреждении, где ей помогают вернуться к обычной жизни.

Как пишет «Газета.ру», задержанный уроженец Узбекистана познакомился со своей жертвой в социальной сети, после чего привез ее в Москву из другого региона России.