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Климкин дал важный совет Зеленскому по поводу встречи с Путиным

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Климкин дал важный совет Зеленскому по поводу встречи с Путиным

Киев, 11 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным без партнеров Киева, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украинский президент ранее выступил с предложением провести в Минске встречу с Владимиром Путиным, на которой обсуждалась бы территориальная принадлежность Крыма и гражданский конфликт на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что инициативу Зеленского рассмотрят в Кремле.

Отметим, вопрос урегулирования украинского кризиса регулярно обсуждается на переговорах в различных форматах, одним из которых является  так называемый «нормандский формат» (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренность о прекращении огня была заключена лишь в Минске при посредничестве РФ и ОБСЕ.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны», ― заявил Климкин.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Зеленский должен встречаться с Путиным вместе с западными партнерами Украины.  

Напомним, украинский президент ранее обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Причиной стало то, что Климкин не согласовал с главой государства ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам, задержанным в территориальных водах России в Керченском проливе.

В направленной ноте Москва предложила Киеву задействовать механизмы, которые позволят освободить моряков ВМСУ, не нарушая при этом законодательство РФ. В ответ Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать предложенные Россией условия для освобождения моряков.

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