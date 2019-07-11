Сотрудник Росстата уволен после скандала с публикацией данных об инфляции

Москва, 11 июля. Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с преждевременной публикацией данных по инфляции в России, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее Центробанк, ссылаясь на данные Росстата, заявил, что инфляция в России в июне этого года замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Официальная статистика Росстата обычно публикуется в 16.00 по московскому времени. Информация о темпах роста цен в июне была опубликована параллельно и на портале Росстата раньше стандартного времени.

Пресс-служба Росстата объяснила, что в преждевременной публикации данных виновата одна из подведомственных структур, передавала «Газета.ру».

В сообщении МЭР уточняется, что «ситуации с досрочным размещением информации в Центральной базе статистической информации (ЦБСД) регулярно происходили и ранее», один-два раза в год. Чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата, охватывающий все подразделения статистического ведомства.

В МЭР добавили, что министр экономического развития России Максим Орешкин принял заявление об увольнении руководителя Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгения Сычева, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Орешкин поручил расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции в России. По мнению министра, Центробанк и Росстат должны провести служебное расследование. Данную ситуацию Орешкин назвал «абсолютно недопустимой».