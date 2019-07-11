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Роскомнадзор требует от Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

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Роскомнадзор требует от Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

Москва, 11 июля. Роскомнадзор потребует у интернет-магазина Ozon разъяснений по поводу утечки данных 450 тысяч пользователей. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, ведомство обеспокоено действиями компании в данном случае.

В среду РБК сообщил об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. 

По словам представителя Роскомнадзора, ведомство «направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке».

«Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина», — цитирует его слова РИА Новости.

Ампелонский уточнил, что адрес электронной почты и пароль к нему дает доступ к аккаунту клиента, а значит от его лица можно будет совершать различные действия.

Роскомнадзор требует от Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

В пресс-службе Ozon сообщили, что в 450 тысячах записей «число данных, принадлежащих пользователям компании, не превышает нескольких процентов». Уточняется, что большинство из этих аккаунтов не использовались долгое время.

«Сразу после обнаружения [утечки] специалисты Ozon сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

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