Спецборт МЧС эвакуировал более 30 российских детей из зоны конфликта в Ираке

Москва, 11 июля. Российские дети, оказавшиеся в зоне военных действий в Ираке, были доставлены из Багдада в Москву специальным бортом МЧС. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

«Спецборт МЧС России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Багдада в Москву», ―сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По последним данным, транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Детей во время полета сопровождала команда врачей-педиатров, психологов и спасателей.

«Перед отправкой к своим родным и близким все дети будут направлены в Национальный центр здоровья детей для дальнейшего медицинского обследования и лечения», ― добавили в министерстве.

Ранее при содействии чеченских властей на территорию РФ были эвакуированы свыше 150 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других российских субъектов. Согласно подсчетам чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают еще несколько сотен российских женщин и детей, которые в настоящее время находятся на территории САР и Ирака.