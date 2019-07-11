Заявления главы ФРС США привели к падению курса доллара

Вашингтон, 10 июля. Заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США привело к заметному снижению курса доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вечером вырос до 1,1253 доллара за один евро. Предыдущий курс после закрытия торгов составлял 1,1206 доллара за евро. Одновременно с этим снизился курс доллара к йене. Кроме того, отмечается снижение так называемого индекса доллара – курса американской валюты к корзине валют шести основных торговых партнеров США.

Вероятной причиной падения стало недавнее заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который выразил беспокойство из-за создавшейся в мире неопределенности, причиной которой стали торговые конфликты и рост мировой экономики. По его словам, эти факторы оказывают существенное влияние на прогноз по экономике страны.

Экономисты оценили заявления Пауэлла, как свидетельство очередного снижения ставки на следующем заседании регулятора, которое состоится 30-31 июля. Большая часть экспертов полагает, что она будет снижена на 25 базисных пунктов.

Напомним, что в марте комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США оставил учетную ставку на прежнем уровне — 2,25—2,5% годовых. Более того, на своем заседании 19 —20 марта управляющие Федрезерва изначально заявляли об отказе от дальнейшего повышения данной ставки в текущем году и возможности однократного ее повышения в 2020 году.