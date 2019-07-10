Тимошенко заявила, что Украине хватит угля на «полторы тысячи лет»

Киев, 10 июля. Депутат Верховной рады Украины и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко выступила в Киеве с презентацией своего «стратегического плана». Согласно ему, Украине якобы хватит запасов угля на ближайшие «полторы тысячи лет».

Тимошенко выразила свое возмущение тем, что Украина вынуждена покупать у России не только газ, но и уголь. Такое положение дел она назвала «тотальной зависимостью» от России, которая «ведет войну» против Украины.

По ее словам, правильная работа с украинскими недрами позволит обеспечить Украину не только углем, но и нефтью с газом.

«Газом на 50 лет, нефтью на 70 лет. Я уже не говорю об угле, где мы более чем на полторы тысячи лет обеспечены, а экспортируем сегодня из оккупированных территорий и из России!», – заявила Тимошенко.

Ранее, после введения украинским руководством ограничительных мер в отношении России Москва приняла ответные действия. В частности, российские власти расширили запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, а также запретили экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Напомним, Киев демонстративно «отказался» от российского газа и покупает «голубое топливо» реверсом у ряда европейских стран, куда оно попадает из России. Платят за политические амбиции украинского правительства простые потребители, поскольку тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на природный газ, существенно выросли на Украине за последние годы.