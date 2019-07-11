Пьяные военные ВСУ сожгли собственный блиндаж в Донбассе, есть погибшие

Киев, 10 июля. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие ВСУ устроили пожар на своих позициях в зоне проведения «ООС», сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля в районе населенного пункта Геевка.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж», — цитирует слова офицера «ПолитНавигатор».

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и сухой траве. В результате происшествия погибли два военнослужащих, еще семь человек получили тяжелые ожоги.

Кроме того, по словам Филипоненко, в огне были уничтожены более 10 тысяч патронов калибра 5,45 мм.

Отметим, происшествия в Донбассе, связанные со злоупотреблением алкоголя среди украинских силовиков, не редкость. Военнослужащие ВСУ устраивают пьяные разборки, мародерствуют и занимаются неуставными взаимоотношениями, которые становятся причинами дезертирства и самоубийства. Также нередки случаи конфликтов между военнослужащими и участниками националистических батальонов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Донбассе один из украинских военных расстрелял из автомата представителей националистического полка «Азов». По данным управления Народной милиции ЛНР, причиной конфликта послужили идеологические разногласия. В результате стрельбы пострадали два представителя «Азова».

В середине июня стало известно, что пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных. Инцидент произошел около населенного пункта Троицкое. Трое военнослужащих хотели оставить свои позиции, передавал RT. В ответ на такие действия командир взвода открыл огонь на поражение из автомата. Солдаты были госпитализированы с тяжелыми ранениями.