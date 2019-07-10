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Тело задушенной женщины-биолога из США нашли в пещере на Крите

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Тело задушенной женщины-биолога из США нашли в пещере на Крите

Москва, 10 июля. Женщину-ученого из США обнаружили мертвой в пещере на греческом острове Крит.

Как сообщают местные СМИ, 59-летняя Сюзанна Итон, научный сотрудник дрезденского Института молекулярной клеточной биологии и генетики Общества Макса Планка, пропала 2 июля. Известно было, что она отправилась на утреннюю пробежку.

Ее семья объявила о крупном вознаграждении в 50 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. В институте ранее заявляли, что Итон — спортсменка, обладатель черного пояса по тхэквондо.

Причины смерти женщины установит экспертиза. Как сообщает «Царьград», по предварительным данным греческих полицейских, Сюзанна была задушена. Для расследования преступления на Крит отправились лучшие детективы из Афин.

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