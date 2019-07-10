На Украине возбудили более 100 дел из-за связанных с выборами в Раду нарушений

Киев, 10 июля. Полиция Украины возбудила 116 уголовных дел по факту нарушений при избирательной кампании в Верховную раду, сообщил зампредседателя Национальной полиции страны Александр Фацевич.

По словам Фацевича, в общей сложности с момента начала предвыборной гонки к правоохранителям поступили 2804 заявлений и сообщений. Больше всего из них зарегистрированы в столице, Запорожской и Харьковской областях. Чаще всего украинцы жалуются на незаконную агитацию и подкуп избирателей.

«Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 116 фактам», — цитирует пресс-служба ведомства слова Фацевича.

90 уголовных дел касаются нарушений избирательного законодательства, еще 26 связаны с проведением избирательной кампании.

Выборы в Раду планировалось провести в октябре, однако новый президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Ранее в среду в Киевском международном институте социологии (КМИС) по результатам проведенного опроса сообщили, что шансы пройти пятипроцентный рубеж на выборах в украинский парламент есть у шести партий. По прогнозам социологов, это партия «Слуга народа» Зеленского, блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность», «Батькивщина» во главе с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Сила и честь» Игоря Смешко.

Опрос проводили во всех регионах, кроме Крыма и неподконтрольных киевским властям территорий Луганской и Донецкой областей. В опросе приняли участие 2004 украинца.