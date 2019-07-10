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Медведчук рассказал, почему не общается с «предателем» Януковичем

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Медведчук рассказал, почему не общается с «предателем» Януковичем

Москва, 10 июля. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, что не общается с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, поскольку считает его предателем.

В своем микроблоге в Twitter Медведчук выразил мнение, что «Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». 

«Он, Азаров (экс-премьер Украины) — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь», — написал политик.

Медведчук рассказал, почему не общается с «предателем» Януковичем

Украинский суд в январе вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. В отношении экс-президента новые власти Украины завели целый ряд уголовных дел после госпереворота. Янукович категорически отрицает все обвинения.

В начале июля генпрокуратура Украины пригрозила задержать при въезде в страну соратников Януковича Андрея Клюева и Рената Кузьмина, которые зарегистрированы кандидатами в депутаты Рады.

Медведчук рассказал, почему не общается с «предателем» Януковичем

Напомним, в конце июня экс-главе администрации Януковича Андрею Клюеву отказали в регистрации на выборы в Верховную раду. Клюев стал выдвиженцем от Либеральной партии Украины. Однако политик не был допущен к избирательному процессу.

Клюев возглавлял администрацию четвертого президента Украины Виктора Януковича в период «революции достоинства». Его подозревают в разгоне протестующих. 

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