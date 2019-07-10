Трое сирийцев погибли при обстреле боевиками населенного пункта провинции Латакия

Алеппо, 10 июля. Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт Джурин провинции Латакия и город Алеппо, в результате атаки погибли трое сирийцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в нарушение режима прекращения боевых действий боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джурин провинции Латакия и города Алеппо. В результате обстрела Джурина реактивными снарядами кустарного производства погибли три мирных жителя.

Ранее Саэр Али Хабиб, директор проекта по реабилитации больницы в Дамаске, дал небольшое интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, в котором рассказал об этапах восстановления больницы.