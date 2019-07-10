В NASA рассказали о сотрудничества США и России на МКС

Вашингтон, 10 июля. Сотрудничество США и России на Международной космической станции (МКС) продолжится. С таким заявлением выступил заместитель главы NASA Уильям Герстенмайер на слушаниях в палате представителей конгресса США.

По его словам, между российским и американским сегментами МКС остается много зависимостей.

«Думаю, в реальности, хотим этого или нет, мы должны будем оставаться участниками этого международного партнерства. Мы можем рассуждать гипотетически, но в действительности мы ― часть международного сотрудничества и мы продолжим работать вместе в будущем», — сказал Герстенмайер на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям.

Также он ответил на вопрос, будут ли США и дальше финансировать содержание МКС, если Россия выйдет из участия в проекте. По словам Герстенмайер, данный вопрос является «интересным гипотетическим обсуждением».

Напомним, что между США и Россией действует договор о совместной эксплуатации станции, который завершится в 2024 году. Сейчас обе стороны обсуждают возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что к концу 2024 года США планируют прекратить финансирование МКС по линии NASA. Но отказываться от идеи обитаемой станции на околоземной орбите в Вашингтоне не собираются. Администрация президента США надеется, что в рамках будущей экономической платформы к отдельным элементам и функциям станции проявят интерес представители промышленной отрасли.