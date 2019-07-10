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Ракету «Союз-2.1В» запустили с «Плесецка»

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Ракету «Союз-2.1В» запустили с «Плесецка»

Москва, 10 июля. Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками в интересах МО РФ запущена с космодрома «Плесецк». Воздушно-космические силы РФ взяли ее на сопровождение, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракета-носитель стартовала с космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области, в 20.14 по московскому времени, через две минуты она взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Это второй пуск «Союза-2» с космодрома «Плесецк» в текущем году.

Напомним, летные испытания ракеты «Союз-2» на космодроме в Архангельской области начались в 2004 году. За 15 лет было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

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