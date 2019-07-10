Генерал рассказал, почему Андрея Малахова не взяли в разведчики

Москва, 10 июля. Телеведущий Андрей Малахов признался, что в юности мечтал стать разведчиком, однако его не взяли.

На телеканале «Россия-1» вышел новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Главной героиней программы стала Елена Вавилова, которую Малахов представили как разведчика-нелегала. При этом телеведущий признался, что в юношеские годы мечтал стать разведчиком и даже пытался поступить в военное училище в Горьком.

«Когда я приехал туда, на меня посмотрели и сказали: Мальчик, езжай обратно», — рассказал Млахов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, почему Малахова не взяли в разведку. По его словам, кадровый отбор для внешней разведки предусматривает детальное изучение кандидата, а также его ближайшего окружения. Подобное изучение осуществляется на протяжении нескольких лет. Только после этого кандидату предлагают пройти обучение.

«После нескольких лет изучения, когда кандидат вообще даже не представляет, что он для кого-то интересен, делается соответствующее предложение. После этого он проходит обучение в соответствующей школе подготовки», — пояснил Коротченко.

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников считает, что у Малахова не было шансов стать разведчиком. Кроме того, Решетников напомнил, что в советские времена в Горьком не было разведшкол, передает «Царьград».