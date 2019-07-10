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Третий Международный рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

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10 июля в Петербурге стартовал Третий Международный рыбопромышленный форум. В этом году он приурочен ко Дню рыбака. Мероприятие будет проходить в Экспофоруме в течение трех дней.

Официальную часть форума открыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он отметил растущий интерес к конференции и выставке не только со стороны российских, но и зарубежных коллег.

Третий Международный рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

«Здесь сегодня присутствуют 20 иностранных делегаций, в числе которых министры ведущих рыболовных держав, представители международных продовольственных и рыбохозяйственных организаций», — заявил глава российского сельхоз ведомства.

Также он подчеркнул огромное социально-экономическое значение отрасли. По всему миру в секторе рыболовства и аквакультуры задействовано около 60 млн человек. При этом Россия занимает четвертое место в мире по объемам рыбной промышленности.

Главной темой пленарного заседания стал «Океан возможностей: Природа, экономика, человек». Делегаты обсудили рациональное использование рыболовства, цифровизацию отрасли, а также освоение Арктики и Антарктики. В ходе заседания Дмитрий Патрушев отметил быстрый рост рыбохозяйственного комплекса, в том числе благодаря государственной поддержке. Также он рассказал о завершении третьего этапа распределения инвестиционных квот. По итогам будут построены 10 новых судов и четыре рыбоперерабатывающих завода. По итогам первых двух этапов заключены 33 договора по строительству судов и 22 по созданию фабрик.

Третий Международный рыбопромышленный форум в Петербурге. ФАН-ТВ

«По нашим оценкам, к 2030 году ежегодный дополнительный вклад в ВВП нашей страны составит 600 млрд рублей», — прогнозирует министр.

В рамках форума работает выставка рыбной индустрии. На ней показали новинки оборудования и технологических решений. Также представители продовольственных организаций разных регионов России продемонстрировали всевозможную рыбную продукцию.

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