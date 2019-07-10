Украина готовится подписать контракт с «Газпромом» о закупке газа

Москва, 10 июля. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о готовности к августу подписать контракт о закупке газа в России.

«Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — заявил Бойко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает RT.

Ранее на встрече с Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком Медведев назвал два способа решить вопрос о сохранении транзита российского газа через Украину. По его словам, самый простой вариант: «сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время.

Медведев считает, что есть и второй способ решить проблему с транзитом газа через территорию Украины. Для этого может быть создан консорциум. Премьер добавил, что Москва и Киев могут вернуться к обсуждению контракта по газу после выборов в Раду и формирования нового правительства на Украине, передавали «Известия».

Действующие соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему.

Комментируя слова Медведева, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что «здесь важно, чтобы в руководство переговорной комиссии со стороны Украины вошли адекватные люди». По его мнению, украинская сторона не собирается подписывать договор.