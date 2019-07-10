Течь обнаружили в новейшем авианосце ВМС Великобритании

Лондон, 10 июля. Крупнейший авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth был вынужден прервать учения и вернуться в порт из-за течи, сообщило издание UK Defence Journal.

Вода попала во внутренний отсек корабля и ее удалось откачать. Представитель военно-морских сил Британии заявил, что произошла «незначительная проблема» с внутренней системой. По его словам, возвращение авианосца в порт является лишь «мерой предосторожности».

Новейший британский авианосец Queen Elizabeth вышел в краткосрочный поход, но накануне экипаж корабля обнаружил неисправность. В среду Queen Elizabeth вернулся в Портсмут.

Стоит отметить, что это не первая поломка нового авианосца, который был спущен на воду в конце 2017 года. Спустя две недели после принятия на вооружение корабля, который обошелся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, произошел сбой в системе — авианосец дал течь. В тот раз военные объяснили случившееся поломкой в работе встроенного в вал насоса.

Напомним, строительство Queen Elizabeth продолжалось в течение восьми лет. При необходимости авианосец способен принять на борт до 70 летательных аппаратов.