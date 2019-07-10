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Саудовскую принцессу судят во Франции за издевательство над сантехником

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Саудовскую принцессу судят во Франции за издевательство над сантехником

Париж, 10 июля. Прокуратура Франции добивается наказания для саудовской принцессы Хассы бинт Салман, сестры наследного принца Мохаммеда бен Салмана. Ей может грозить шесть месяцев тюрьмы и штраф в пять тысяч евро за издевательство над сантехником.

Как сообщает сторона обвинения, принцесса приняла участие в акте насилия и незаконного лишения свободы «посредством подстрекательства и злоупотребления властью». В сентябре 2016 года она, предположительно, потребовала от своего телохранителя, чтобы тот избил сантехника египетского происхождения, который занимался ремонтом в ее парижской квартире. Причиной стали фотографии, которые якобы сделал сантехник без ее ведома. Как пишет «Ридус», принцесса решила, что сантехник намеревался передать сделанные снимки прессе.

Кроме того, сантехник пережил ряд унижений – например, охранники принцессы заставляли его вставать на колени и целовать принцессе ноги. По словам прокурора, это длилось около трех часов и нанесло «глубокую травму» пострадавшему сантехнику.

Узнать, какие именно фотографии сделал сантехник, не удалось – телефон, на который он делал свои снимки, оказался сломан.

«Мы никогда не узнаем, что было на этих фотографиях», — отметила прокурор.

Напомним, что в суд Бельгии в 2017 году приговорил восемь принцесс из ОАЭ к условному сроку в 15 месяцев и штрафу в 165 тысяч евро за то, что они заставляли прислугу спать на полу и питаться объедками.

 

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