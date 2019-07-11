Сирия, 11 июля. Междоусобные стычки группировок «Тахрир аш-Шам» и ИГ1 в Идлибе привели к гибели нескольких радикалов с обеих сторон, ВВС Сирии совместно с ВКС РФ оттесняют боевиков в Латакии. Главарь «Ахрар аш-Шам» в Алеппо был взорван курдами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по радикалам в Идлибе и оттесняют к прежним позициям боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают расположения радикалов в Идлибе и Хаме, нанесли удар по радикалам в Латакии, ликвидировав 17 из них.

Курды: убили главу протурецкой группировки в Алеппо, потеряли 15 человек на севере Ирака и двоих ополченцев в Хасаке, обезвредили боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ1 в Ракке.

ВС Турции: совершили авианалет на укрытия курдских ополченцев в Ираке.

«Исламское государство1»: потеряло опорный пункт и несколько боевиков в Идлибе и Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ликвидировала несколько боевиков ИГИЛв Идлибе и отступила к турецкому наблюдательному пункту в Муреке, лишилась ракетной установки в Хаме в результате контратаки САА.

Международная коалиция: посодействовала курдским отрядам в саперных работах в Алеппо, патрулирует воздушное пространство в Хасаке.

«Исламская партия Туркестана»¹: потеряла 17 боевиков в горных районах Латакии.

Провинция Латакия

Сирийская армия утром разбила наступление радикалов и оттеснила их к начальным позиция. В течении дня боевики заняли высоту Аль-Захия и частично взяли под контроль еще тринадцать возвышенностей. Ночью боевики «Исламской партии Туркестана» (организация запрещенная в РФ) взяли в плен Ибрагима Ахмада Берри – бойца из отряда Сил национальной обороны Сирии (NDF). Позднее исламисты распространили в социальных сетях фотографию его отрубленной головы, как передало новостное агентство Al Masdar.

Днем ВКС РФ и ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов в районы города Кабана и склонов Туркоманских гор, где нанесли точечные удары по расположениям исламистов. «Тахрир аш-Шам» понесла серьезные потери и линия ее обороны у города была повреждена.

Источник в сети Twitter Analyst Mick, выложил на своем канале видеозапись, сделанную иностранным боевиком группировки «Джунд аш-Шам», поддерживающей альянс «Тахрир аш-Шам». На видео боевик заявляет, что операция против САА состоит из двух этапов, первый из которых был завершен. «Фронт национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») выложил видео на своих медиа-ресурсах, на котором запечатлен ракетный удар по танку сирийской армии, как передал источник в сети Twitter Breizhman1983. Танк был поврежден, данных о потерях САА в живой силе еще не поступало.

Семнадцать боевиков «Исламской партии Туркестана» были ликвидированы в Латакии в результате боев с сирийскими военнослужащими у высоты Абу-Али, как сообщил Twitter-источник Rana Alasad.

Провинция Алеппо

Утром ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям радикалов у Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) на юге провинции и у поселка Аль-Бавабия. Данные о потерях боевиков пока что уточняются, как передал портал Baladi News.

Источник в сети Twitter Meriwan Siwan передал сообщение о взрыве в городе Джандарис. Детонировала взрывчатка заложенная в автомобиль Абу Суфьяна Шами – главы протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шам». Сам он в момент взрыва находится в автомобиле и скончался на месте. Ответственность за теракт позднее взяли на себя курдские отряды самообороны (YPG).

По данным курдского портала AHNA, турецкие военнослужащие намерены разместить в Алеппо еще одну военную базу. Местные источники сообщают о начале строительных работ в районе между городом Джандарис и деревней Тель-Саллур.

Инженерные подразделения военного совета города Манбидж в сотрудничестве с военнослужащими международной коалиции провели работы по зачистке территорий от взрывных устройств и мин-ловушек, оставшихся в зоне бывших боевых действий в провинции, о чем сообщил источник новостей в сети Twitter Rojava Network. На курдских каналах опубликованы фотоотчеты с демонтированными и обезвреженными в ходе работ саперов взрывными устройствами.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Дияла в результате взрыва мины, оставленной террористами ИГИЛ, скончалось семеро детей, как передало новостное агентство SANA.

Новостной портал Deir Ezzor 24 сообщил, что иранское ополчение Корпуса стражей исламской революции перемещают значительную часть своих сил к городу Абу-Кемаль и направили отряд из пятидесяти ополченцев к городу Меядин для укрепления своих блокпостов. Отметим, что оба города расположены почти на границе с Ираком и недалеко от пустыни Бадиа Аш-Шам, где по мнению некоторых источников скрываются боевики «спящих ячеек» ИГИЛ.

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают серию рейдов в провинции. Сегодня курдские радикалы провели обыски в деревне Аз-Зугейр, о чем также сообщает источник. Согласно данным канала Rojava Network, SDF арестовали в поселке Риз группу боевиков «Исламского государства». Всего было захвачено четыре боевика и оружие, которое было при них.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии и ВКС РФ совершили серию совместных боевых вылетов на юге Идлиба и нанесли точечные удары по окрестностям поселка Маарет-Хурма, Тель-Манас, Маар-Ширин, Маарет ан-Нуман, у поселка Ариха, как передал новостной портал Masar Press Net. Второй вылет ВВС был совершен к опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» у поселка Бабулин, Хаваш, у города Джиср аш-Шугур и Серакиб, авиаудары уничтожили укрепления «Тахрир аш-Шам», сообщает портал Step News Agency. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) атаковали радикалов у города Абу-Хошар, Шейх-Идрис и деревни Сукария. В результате перестрелки было ликвидировано и ранено несколько боевиков, о чем сообщил местный источник новостей в сети Twitter Rana Alasad.

В городе Маарет ан-Нуман был убит один из полевых командиров группировки «Тахрир аш-Шам» известный под псевдонимом Амин Аль-Шарбар, как сообщил источник в сети Twitter NeSyria. Подрыв осуществили двое террористов-смертников «Исламского государства», которые являются идейными противниками «Тахрир аш-Шам». Полевой командир был тяжело ранен, оба нападающих скончались на месте. Позднее новостной портал Baladi News передал, что боевики альянса «Тахрир аш-Шам» в ответ на покушение на их полевого командира атаковали штаб джихадистов «Исламского государства», убив двух боевиков.

Провинция Ракка

В Аль-Касрате погиб один боец курдского ополчения SDF и пострадал мирный житель в результате подрыва самодельного взрывного устройства возле здания исследовательского института, о чем сообщает новостное агентство Masar Press Net.

В Ракке SDF обезвредили «спящую ячейку» ИГИЛ и захватили склад боеприпасов, где боевики занимались изготовлением самодельных взрывных устройств для подрывов на территории курдской оккупации, как сообщил новостной канал Rojava Network.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает наносить удары по расположениям радикалов у города Мурек, у поселка Тель-Маллах, Аль-Арбаин, Аль-Джубейн, на склонах высоты Тал-Сахер и у поселка Хувейз, как передал новостной канал Masar Press Net. Утром военные самолеты Сирии возобновили работу и совершили боевой вылет к деревне Аз-Закят, где расположен опорный пункт джихадистов и нанесли удар по укрытиям боевиков.

Боевики «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») выпустили заявление о том, что ими была уничтожена противотанковая ракетная установка САА на фронте у Хувейза. Жертв среди военнослужащих не было. В свою очередь радикалы оперативного штаба «Фатах аль-Мубин» обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» и гранатометов расположения САА у города Калаат аль-Мадик и лагере Ан-Нахль у города Скальбия. В результате обстрела погибло два мирных жителя и несколько были ранены, о чем сообщил новостной канал Step News Agency. Сирийской армией был открыт ответный огонь по радикалам, в результате была разрушена ракетная установка радикалов.

Боевики отступили к городу Мурек. Напомним, что у Мурека так же расположен турецкий наблюдательный пост, который радикалы и ранее использовали как прикрытие, так как сирийская армия не может развернуть полноценные боевые действия рядом с наблюдателями из Анкары. В прошлом месяце в ходе обстрела укрытий «Джейш аль-Изза» несколько снарядов САА попали на территорию наблюдательного пункта, и несмотря на то, что турецким военнослужащим не было нанесено никакого ущерба, Анкара заявила, что сирийцы якобы целенаправленно их обстреливают.

Провинция Хасака

В городе Маркада недалеко от курдского штаба «Демократических сил Сирии» (SDF) взорвался мотоцикл, о чем сообщил канал Masar Press Net. Пострадало четыре человека, трое из них - дети. Это уже седьмая атака за последние 10 дней в провинции Хасака. Под подозрением в организации подрыва находятся боевики «Исламского государства». По сообщению канала Rojava Network, после взрыва местные жители отметили активные вылеты разведывательных самолетов международной коалиции.

Местный источник в сети Twitter Alahmed Nasser сообщил, что в городе Камышлы неизвестный напал с ножом на сотрудника курдской внутренней безопасности «Асайиш». Курдский ополченец скончался, информации о нападающем пока не поступало. Вечером еще один мотоцикл был взорван к югу от столицы провинции Хасака у автозаправочной станции. Согласно источникам, при взрыве пострадал ребенок, который переходил дорогу рядом.

Ирак

ВВС Турции продолжают в рамках операции «Коготь» наносить авиаудары по расположениям курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Сегодня утром турецкие самолеты сбросили бомбы на укрытия курдского ополчения в районе Хафтани. Как передает новостное агентство Anadolu Agency, в результате операции были нейтрализованы пятнадцать бойцов РПК. Напомним, турецкая армия проводит операцию по зачистке так называемого Иракского Курдистана от формирований РПК с середины мая 2019 года, но далеко не всегда в результате их атак гибнут террористы. Зачастую при боевых действиях турков гибнут и мирные иракские жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.