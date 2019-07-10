Украинский телеканал и грузинский «Рустави 2» проведут телемост

Киев, 10 июля. Украинский «24 канал» заявил о планах провести телемост с грузинскими коллегами из «Рустави 2». Об этом рассказали в его пресс-службе.

Согласно опубликованному на сайте канала сообщению, телемост планируют провести в ближайшее время, дата эфира уточняется. Главной темой беседы станет так называемая «российская угроза», а также вероятность поддержки Киева и Тбилиси мировыми лидерами. Кроме того, страны обсудят возвращение под их контроль утраченных территорий, уточнили в пресс-службе.

«Мы будем говорить с теми, кого уважаем, с кем имеем общие проблемы и общего врага», — заявил гендиректор «24 канала» Роман Андрейко.

Примечательно, что эфир пройдет на русском языке. Со стороны Украины в дискуссии примут участие эксперты и журналисты. Зрители, как заверили в пресс-службе, смогут задать интересующие их вопросы, воспользовавшись специальным мобильным приложением.

Ранее, напомним, был сорван телемост, который планировали провести 12 июля украинский NewsOne и «Россия 1». Эта идея вызвала возмущение Киева. В адрес сотрудников украинского канала посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции. Телемост, как ожидается, пройдет на российском телевидении.

Как сообщает НСН, украинская генеральная прокуратура завела дело о госизмене в связи с планами провести телемост с каналом «Россия 1».

«Рустави 2» ранее оказался в центре скандала. Сначала грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес Москвы, пишет Infox.ru, а затем гендиректор телеканала Николоз Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в Россию. Поступки вызвали бурю негодования со стороны как российских граждан, так и жителей Грузии, передает Deita.ru.

Однако совладельцы и партнеры «Рустави 2» отказались уволить Гварамию с поста гендиректора телеканала.