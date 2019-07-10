Принимавшего участие в гражданской войне на Украине жителя Белоруссии осудили на два года

Минск, 10 июля. Житель Белоруссии проведет два года в колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима. Приговор пока в силу не вступил, защита может его обжаловать.

В документах суда не уточняется, о каком именно конфликте идет речь. По данным белорусских СМИ, речь идет о 44-летнем белорусе, участвовавшем с 2015 года в конфликте на юго-востоке Украины на стороне Донецкой Народной Республики.

На заседании суда свой поступок он объяснил идейными соображениями. В конце прошлого года мужчина вернулся в Белоруссию и обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Ранее в законодательство Белоруссии были внесены изменения, в соответствии с которыми участие в боевых действиях на территории другого государства, даже без признаков наемничества, является уголовно наказуемым преступлением.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Согласно данным международных правозащитных организаций, жертвами гражданской войны с начала боевых действий стали 13 тысяч человек.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям, Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот, ни другие пункты мирного договора.

Ранее Зеленский выдвинул условие снятия блокады с Донбасса: возвращение местных предприятий под контроль Киева, сообщала «Газета.ру».

Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник напомнил, что Киев в одностороннем порядке ввел экономическую блокаду. По его словам, «Киеву нужно не выдвигать ультиматумы, а так же, как ввели экономическую блокаду, ее и снимать, а потом садиться в Минске за стол переговоров».