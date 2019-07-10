Трамп пообещал ужесточить санкции против Ирана

Вашингтон, 10 июля. Американский президент Дональд Трамп пообещал «существенно ужесточить» санкции против Ирана. Такой тезис глава США опубликовал в микроблоге Twitter.

Трамп заявил, что Тегеран долгое время «тайно обогащал» уран, что полностью нарушает «ужасную сделку о 150 млрд долларов», заключенную бывшим госсекретарем США Джоном Керри и администрацией экс-президента США Барака Обамы.

«Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!» — написал глава американского государства.

На днях Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Тегеран объяснил это тем, что страны — члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов республики. Как напомнил RT, иранская сторона приступила к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.