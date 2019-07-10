Пришедшие к Яшину на митинг у Мосгоризбиркома получили денежные бонусы

Москва, 10 июля. Сторонник скандально известного блогера Алексея Навального Илья Яшин устроил у здания Мосгоризбиркома «депутатский прием» и заплатил каждому пришедшему на митинг по 500 рублей. Об этом сообщили в избирательном штабе депутата.

Кандидат в Мосгордуму ранее жаловался на то, что у него закончились средства, чтобы покрыть издержки предвыборной кампании. Однако, как сообщает Nation News со ссылкой на источник в его окружении, Яшин из собственного кармана выдал денежные бонусы всем, кто пришел на его «депутатский прием». При этом заработную плату собственным сборщикам подписей он так выплатить и не смог.

Как сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка», у здания Мосгоризбиркома появился и «независимый» кандидат от Навального Владимир Милов, который выбыл из предвыборной гонки. На собрании между ним и местной жительницей разгорелся конфликт. Женщина выступила против политики Яшина и заявила, что он борется не за права москвичей, а за свои собственные. После чего Милов попросил ее «заткнуться и не орать» и оттеснил.

Об избирательной кампании Яшина в Мосгордуму известно многое. Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей уже рассказывали, как идейный подельник Навального организует работу, недоплачивает деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes, о чем сообщали СМИ. Обманутые сборщики подписей уже устроили бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

Кроме того, он ищет везде шпионов для обвинений в сливе «кампании», игнорируя тот факт, что сам допустил ошибку с оформлением подписных листов.

Бывший координатор Мещанского района Петр Проскуркин в своем Facebook рассказал, как оппозиционер организовал «фабрику» для махинаций с автографами и обманывал людей с денежными выплатами. У сотрудников избиркома уже вызвало подозрения большое количество подписей за Яшина, теперь они направлены в МВД для проведения проверки.

Кандидат в депутаты Мосгордумы поспешил безосновательно обвинить членов комиссии в предвзятости и намеренной попытке снять его с выборов.