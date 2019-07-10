Зеленский приказал Генштабу «жестко реагировать» на обстрелы в Донбассе

Киев, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жестко реагировать на «попытки вооруженных провокаций» в Донбассе. Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский приказал начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Глава украинского государства заявил, что обстрел автомобиля украинских силовиков в селе Гранитное является попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в «нормандском формате», отметило «Утро.ру». Примечательно, что украинская сторона не раз нарушала минские договоренности. На днях патруль наблюдателей СММ ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе.

Ранее украинское министерство обороны сообщило о гибели военного при падении противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля КрАЗ в районе поселка Гранитное. Как утверждает Киев, под обстрелом оказалась машина из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг обвинения Минобороны Украины. Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР не имеет никакого отношения к случившемуся.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Согласно данным международных правозащитных организаций, жертвами внутриукраинского конфликта с начала боевых действий стали 13 тысяч человек.