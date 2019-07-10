Сирия, 10 июля. Очередной взрыв мотоцикла в Хасаке прогремел к югу от столицы провинции, «Тахрир аш-Шам» ликвидирует штаб ИГ1 в Идлибе. Боевики обмениваются ударами с САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ : совместно с ВВС Сирии провели операцию на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки радикалов в Хаме и Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряли опорный пункт и несколько боевиков в Идлибе и Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ликвидировали несколько боевиков ИГИЛ1 в Идлибе и отступают к турецкому наблюдательному пункту в Муреке в Хаме.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре рейд, потеряли одного бойца в Хасаке, совместно с военнослужащими международной коалиции организовали работы по разминированию в Алеппо.

Международная коалиция: посодействовала курдским отрядам в саперных работах в Алеппо.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения военного совета города Манбидж в сотрудничестве с военнослужащими международной коалиции провели работы по зачистке территорий от взрывных устройств и мин-ловушек, оставшихся в зоне бывших боевых действий в провинции, о чем сообщил источник новостей в сети Twitter Rojava Network. На курдских каналах опубликованы фотоотчеты с демонтированными и обезвреженными в ходе работ саперов взрывными устройствами, собранными в ходе зачистки.

Согласно данным курдского новостного портала ANHA, Курдские отряды самообороны (YPG) взяли на себя ответственность за подрыв в городе Джандарис автомобиля главаря «Ахрар аш-Шам» - одной их протурецких группировок Африна. В своем заявлении курдское ополчение поклялось и дальше «бороться с турецкой оккупацией и ее наемниками».

Провинция Хомс

Новостной портал SANA сообщил, что десятки семей покинули сегодня лагерь «Эр-Рукбан» через гуманитарный коридор «Джлеб». На автобусах беженцев вместе с вещами вывезли в центр временного размещения, где соответствующие власти помогут им заполнить документы и вернуть потерянные паспорта. В центре действует также медицинский пункт для оказания первой помощи и группа сотрудников гуманитарной организации сотрудников Сирийского Арабского Красного Полумесяца, которые обеспечивают центр лекарствами, питьевой водой и провизией, всего чего беженцы были лишены в лагере.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Deir Ezzor 24 сообщил, что иранское ополчение Корпуса стражей исламской революции перемещают значительную часть своих сил к городу Абу-Кемаль и направили отряд из пятидесяти ополченцев к городу Меядин для укрепления своих блокпостов. Отметим, что оба города расположены почти на границе с Ираком и недалеко от пустыни Бадиа Аш-Шам, где по мнению некоторых источников скрываются боевики «спящих ячеек» ИГИЛ.

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают серию рейдов в провинции. Сегодня курдские радикалы провели обыски в деревне Аз-Зугейр, о чем также сообщает источник. Согласно данным канала Rojava Network, SDF арестовали в поселке Риз группу боевиков «Исламского государства». Всего было захвачено четыре боевика и оружие, которое было при них.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям боевиков у города Маарет ан-Нуман, как передает канал Step News Agency. Информация о потерях радикалов пока что уточняется.

Накаляются отношения между джихадистами в зоне «Большого Идлиба». Как сообщает новостной портал Baladi News, боевики альянса «Тахрир аш-Шам» в ответ на покушение на их полевого командира атаковали штаб джихадистов «Исламского государства». Согласно данным, опубликованным боевиками, в ходе операции в городе Маарет ан-Нуман ими были убиты два члена ИГ и разрушена штаб-квартира. В ходе перестрелки были ранены два боевика альянса.

Провинция Хама

Отмечаются ожесточенные бои сирийской армии с джихадистами на северо-западе провинции. Группировка боевиков обстреляла сирийских военнослужащих у контрольно-пропускного пункта у города Тель-Бизам, как сообщило новостное агентство Step News Agency. Боевики отступили к городу Мурек. Напомним, что у Мурека так же расположен турецкий наблюдательный пост, который радикалы и ранее использовали как прикрытие, так как сирийская армия не может развернуть полноценные боевые действия рядом с наблюдателями из Анкары. В прошлом месяце в ходе обстрела укрытий «Джейш аль-Изза» несколько снарядов САА попало на территорию наблюдательного пункта, и несмотря на то, что турецким военнослужащим не было нанесено никакого ущерба, Анкара заявила, что сирийцы якобы целенаправленно их обстреливают.

Провинция Хасака

Поступили новые данные о взрыве мотоцикла у штаб-квартиры SDF в городе Маркада. Как передает портал ANHA, в результате взрыва пострадало четыре человека, трое из них дети. Под подозрением в организации подрыва по-прежнему находятся боевики «Исламского государства».

Местный источник в сети Twitter Alahmed Nasser сообщил, что в городе Камышлы неизвестный напал с ножом на сотрудника курдской внутренней безопасности «Асайиш». Курдский ополченец скончался, информации о нападающем пока не поступало. Версий о принадлежности нападавшего к какой-нибудь из радикальных группировок несколько. Помимо того, что курдское ополчение не вызывает симпатий у местного арабского населения из-за проводимой проамериканской политики и перегибов на местах, ежедневно курдов атакуют вооруженные боевики ИГИЛ по всему востоку от Евфрата.

Еще один мотоцикл был взорван к югу от столицы провинции Хасака у автозаправочной станции. Согласно источникам, при взрыве пострадал ребенок, который переходит дорогу рядом. Пострадавший был отправлен в клинику в Аш-Шаддади, о чем также сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.