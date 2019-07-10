Лауреат «Хороших новостей» рассказала, как писать о благотворительности

Журналистам нужно учиться писать о благотворительности, в том числе связанной с такой тяжелой темой, как онкологические заболевания.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила лауреат конкурса ФАН «Хорошие новости России» Анастасия Романова из Санкт-Петербурга. Она получила приз в номинации «Юное дарование» за статью «Убить рак, не убив пациента»: что такое протонная терапия».

После торжественной церемонии ФАН расспросило Анастасию о том, как появился материал.

«К сожалению, согласно печальной статистике, Санкт-Петербург — один из городов с самой высокой смертностью от онкологических заболеваний. Кроме того, каждый восьмой человек в России страдает либо страдал от онкологии, — напомнила она. — Есть фонды с хорошей историей — матерые, с хорошей репутацией. С одним из них нашему изданию удалось познакомиться, и сейчас мы вместе будем готовить большой спецпроект. Это фонд «Адвита» («Ради жизни») во главе с Леной Грачевой. Они проводят ежегодную школу для журналистов».

По словам собеседницы ФАН, там рассказывают о том, как писать нужные и важные тексты, которые будут приносить пользу, а не «давить коленкой на слезные железы». Романова подчеркнула, что очень трудно соблюсти хороший тон, ведь у человека в любой ситуации должно сохраняться достоинство, он не должен в связи со своей болезнью становиться объектом повышенного нездорового внимания.

«Благодаря «Адвите» мы познакомились с фондом «Свет», который специализируется на помощи детям. Им как раз исполнилось 10 лет, и на этом юбилее мы познакомились с героем моего материала, одним из основателей лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им. С. М. Березина Аркадием Столпнером. Я сделала с ним интервью. Он очень обаятельный человек. Он бизнесмен, и то, чем он занимается, то есть организация центра протонной терапии, очень важно в масштабах нашей страны. Дело в том, что протонная терапия — как раз тот метод лечения, который является самым эффективным, особенно в лечении детских онкологических заболеваний».

Настя призналась, что ей очень захотелось рассказать людям об этом, чтобы они знали о том, что такое лечение есть и рак можно победить.

Лауреат «Хороший новостей» уверена, что в деле борьбы с онкологическими заболеваниями роль СМИ важна, но вопрос это крайне непростой.

«Мы работаем с различными фондами, каждый из которых — экспертное сообщество, чего не понимают многие журналисты, — отмечает она. — В фонд можно прийти и получить качественную, достоверную информацию. Некоторые журналисты пишут очень хорошие тексты, но после них у читателя возникает огромное чувство вины за то, что он здоров, и ему хочется поскорее откупиться и забыть. Это тексты, направленные на выбивание разовых пожертвований. Это нехорошо, потому что благотворительность не может существовать только на разовых эмоциональных пожертвованиях. Благотворительность должна быть системной. О благотворительности нужно писать как о нормальном явлении!»

В связи с этим Романова задается риторическим вопросом — кто самый распространенный герой на плакатах про донорство?

«Супергерой! Или какие-то нейтральные вещи типа сердца. А это ненормально! У нас есть должность почетного донора. Это же какая-то резервация!» — констатирует она.

По мнению девушки, хорошие новости должны быть в общей информационной повестке — как и все, что связано с онкологическими заболеваниями, с любой благотворительностью, с любыми фондами.

«Это должна быть общая нормальная информповестка, а не какая-то резервация, где существует добро, тем более что от самого слова «добро», похоже, уже всех коробит, — уверена она. — Когда СМИ пишут о благотворительности адекватно — без клишированных фраз, не заставляя человека плакать, тогда это хорошо. Когда в сюжете мама на заднем плане шесть раз вытирает слезу — это ненормальное эмоциональное давление. Хотя деньги ее ребенку таким образом скорее всего соберут. Нужно писать об этом адекватно. Не отстраненно, не холодно, но адекватно!»

Напомним, что церемония награждения лауреатов конкурса ФАН «Хорошие новости России» прошла 6 июля в стенах Общественной палаты РФ. На мероприятии было объявлено, что конкурс теперь станет постоянным, а награждение будет проходить на различных площадках два раза в год.