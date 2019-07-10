Экс-министру Крыма на Украине смягчили меру пресечения 

Киев, 10 июля. На Украине смягчили меру пресечения бывшему министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в госизмене, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

На своей странице в Facebook Сарган уточнила, что Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи Михальчевского, сменив ему меру пресечения на домашний арест.

Свое недовольство данным решением она выразила ироничной фразой: «Виват заботливому Конституционному суду!», передает ForPost.

Адвокат Михальчевского Валентин Рыбин напомнил, что его подзащитного «продержали полтора года в СИЗО только потому, что он был министром здравоохранения АРК в период с 28 февраля по 9 июня 2014 года».

В январе 2018 года СБУ провела обыск дома у Михальчевского в Киеве. Херсонский городской суд арестовал экс-министра по обвинению в госизмене. Как сообщала «Газета.ру», оперативники изъяли у него паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.