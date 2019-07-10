В России введут дополнительные механизмы защиты детского отдыха

Москва, 10 июля. Госдума приняла в первом чтении проект о дополнительных гарантиях безопасного детского отдыха. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предлагаем дать полномочия субъектам РФ формировать межведомственные комиссии, в которые бы включались не только представители законодательной, исполнительной и муниципальной власти, но в которую бы входили и представители территориальных контрольно-надзорных органов, представители общественной палаты, региональный уполномоченный по правам ребенка», — рассказала о проекте Яровая.

По ее словам, принятие таких мер позволит не только обеспечить координацию межведомственного взаимодействия по подготовке и реализации летней оздоровительной кампании, но и организовать информационно-разъяснительную работу, направленную как на семьи, так и на бизнес, который оказывает эти услуги.

«Проводить обучающие семинары и осуществлять партнерскую помощь и взаимодействие по организации самой работы этими учреждениями, независимо от форм собственности», — отметила Яровая.

Это даст возможность правильного обучения на местах людей, которые работают в этой сфере, избежать ошибок, оказать действительно качественную услугу, а самое главное — обеспечить комфортное, безопасное пребывание детей в оздоровительных учреждениях, считает парламентарий.

В беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей свою позицию о законопроекте озвучил депутат Сергей Вострецов.