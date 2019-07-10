Вильнюс намерен запретить доступ к сайту Sputnik Литва

Вильнюс, 10 июля. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению намерена запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Литовское радио и телевидение (LRT) 3 июля текущего года заявило о том, что агентство размещало на своем сайте публикации портала LRT, не имея на это разрешения. В сообщении указывалось, что к администрации веб-сайта и хостинг-провайдеру обращались с просьбой удалить контент, однако реакции не последовало.

«Администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы», — приводит агентство сообщение пресс-службы регулятора.

К моменту обращения на сайте новостного агентства появились свыше 1,4 тысячи статей. Решение комиссии вступит в силу в том случае, если его одобрит Вильнюсский окружной административный суд.

Отметим, что с призывом заблокировать сайт ранее выступили депутаты от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас. В середине июня они заявили, что материалы агентства «искажают реальность».

Напомним, в конце мая шеф-редактора интернет-издания Sputnik Литва Марата Касема задержали в Вильнюсе. По словам журналиста, сотрудники правоохранительных органов остановили его, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту литовской столицы, после чего препроводили на допрос.

Беседа длилась шесть часов, после чего редактору дали на подпись бумагу, в которой говорилось, что он «представляет угрозу национальной безопасности для Литвы». Журналиста обвинили в том, что он «пропагандирует неправильные вещи» и запретили ему въезд в страну.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал «позорищем» задержание шеф-редактора Sputnik Литва. По его словам, это — «безобразная акция», которая позорит Вильнюс. МИД РФ потребовал от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ.