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Россия

В Госдуме рассказали, когда депутаты могут вернуться из отпуска

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Депутат Иван Мельников

Москва, 10 июля. Депутаты Госдумы могут вернуться из отпуска 27 августа. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Мы (на заседании Совета. — Прим. ФАН) рассмотрели проект постановления Государственной думы о распорядке работы депутатов на осеннюю сессию на период с 27 августа по 31 декабря.

Завтра это постановление выносится (на рассмотрение нижней палаты парламента. — Прим. ФАН)», — заявил Мельников.

Первое заседание Государственной думы в осеннюю сессию запланировано на 10 сентября, отметил он.

«Депутаты возвращаются из отпуска 27 августа, и сначала у них будет региональная неделя», — обратил внимание парламентарий. 

Член фракции КПРФ также добавил, что график расписан по 31 декабря. 

«Последняя неделя (года. — Прим. ФАН) — работа в регионах», — подытожил Мельников. 

Напомним, последнее пленарное заседание весенней сессии состоится 25 июля.

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