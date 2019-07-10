В Госдуме рассказали, когда депутаты могут вернуться из отпуска

Москва, 10 июля. Депутаты Госдумы могут вернуться из отпуска 27 августа. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Мы (на заседании Совета. — Прим. ФАН) рассмотрели проект постановления Государственной думы о распорядке работы депутатов на осеннюю сессию на период с 27 августа по 31 декабря. Завтра это постановление выносится (на рассмотрение нижней палаты парламента. — Прим. ФАН)», — заявил Мельников.

Первое заседание Государственной думы в осеннюю сессию запланировано на 10 сентября, отметил он.

«Депутаты возвращаются из отпуска 27 августа, и сначала у них будет региональная неделя», — обратил внимание парламентарий.

Член фракции КПРФ также добавил, что график расписан по 31 декабря.

«Последняя неделя (года. — Прим. ФАН) — работа в регионах», — подытожил Мельников.

Напомним, последнее пленарное заседание весенней сессии состоится 25 июля.