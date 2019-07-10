Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Москва, 10 июля. Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.

Первое место в рейтинге досталось американской певице Тейлор Свифт. По данным журнала, за последние 12 месяцев Свифт заработала около 185 миллионов долларов. При этом в 2018 году в США состоялся концертный тур певицы в поддержку альбома Reputation, который собрал более 266 миллионов долларов, став самым прибыльным туром в истории США.

Вторую строчку в рейтинге Forbes заняла американская топ-модель Кайли Дженнер, которой принадлежит компании по производству косметики Kylie Cosmetics. Доходы Дженнер за последний год составили 170 миллионов долларов. На третьем месте оказался американский рэпер Канье Уэст, которому удалось заработать 150 миллионов долларов. Четвертую строчку рейтинга занял аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси с доходом 127 миллионов долларов. Пятерку лидеров замкнул британский поп-музыкант Эд Ширан, его годовой доход составил 110 миллионов долларов.

В первую десятку также вошел португальский футболист Криштиану Роналду (109), бразилец Неймар да Силва (105 миллионов), американская рок-группа The Eagles (100 миллионов), а также телеведущий из США Фил Макгроу (95 миллионов) и мексиканский боксер Сайль Альварес (94 миллиона).