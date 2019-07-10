Тарасов раскрыл подробности конфликта с «Локомотивом»

Москва, 10 июля. Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности конфликта с руководством столичного футбольного клуба.

Спортсмен рассказал, что последние несколько месяцев выходил на поле с травмой, однако медики ничего страшного в этом не видели. Лечение, по его словам, шло параллельно с тренировками и матчами.

Ситуация со здоровьем футболиста осложнилась в игре с «Уфой», перед этой встречей он три матча провел «на уколах».

«Получил травму, меня унесли на носилках», — рассказал Тарасов на YouTube-канале рэпера T-killah.

После восстановительного периода футболист встретился с руководством «Локомотива» и узнал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт.

Тарасов не полетел с командой на сборы, чтобы пройти медицинское обследование. Медики заявили, что игроку необходима операция, однако «Локомотив» отказался содействовать.

«Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально», — констатировал спортсмен.

Тарасов перешел в «Локомотив» в 2010 году из «Москвы». На счету футболиста в составе «железнодорожников» 188 матчей, 12 голов и 10 голевых передач. Когда контракт Тарасова с «Локомотивом» истек, клуб объявил, что не станет продлевать соглашение. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, у бывшего полузащитника московского клуба есть три варианта продолжения карьеры. На игрока претендуют ФК «Сочи», «Крылья Советов» и «Ростов», который уже предпринимал попытки подписать Тарасова. Сам футболист склоняется к варианту с «Динамо».