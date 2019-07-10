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Гагарина напугала поклонников своей худобой

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Гагарина напугала поклонников своей худобой

Москва, 10 июля. Популярная российская певица Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой.

Артистка опубликовала в Instagram фото с отдыха в Греции. 32-летняя певица позирует в раздельном светлом купальнике в бассейне, отметил «Пятый канал».

Многие интернет-пользователи, увидев фото исполнительницы, возмутились ее худобой.

«Фигуры нет. Одна худоба и кости», — написал комментатор ekaterinanesvetailova.

«Полина, покушай!» — попросил певицу поклонник kznnstt.

«Поля, перебор», — раскритиковал graydiver_by.  

«Еще минус один килограмм и анорексия», — отметил magi2706.

«Полечка… Ну, зачем же так сильно худеть?» — поинтересовался подписчик miasnikova5382.

Гагарина напугала поклонников своей худобой

В то же время другая часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой. Они восхитились подтянутым телом исполнительницы.

«Божественная фигура», — оценил поклонник певицы с ником onejda84.

«Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует», — отметил поклонник звезды voitenko_elena.

«И все дамы «в теле» предложили поесть», — добавил подписчик shami_elena.

«Омг, Полина, у вас все ребра видны. Кожа да кости… откормить вас надо… хах! Отвезем вас к чей-нибудь бабушке», — пошутил комментатор pro_100_asya_.

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