Москва, 10 июля. Популярная российская певица Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой.

Артистка опубликовала в Instagram фото с отдыха в Греции. 32-летняя певица позирует в раздельном светлом купальнике в бассейне, отметил «Пятый канал».

Многие интернет-пользователи, увидев фото исполнительницы, возмутились ее худобой.

«Фигуры нет. Одна худоба и кости», — написал комментатор ekaterinanesvetailova. «Полина, покушай!» — попросил певицу поклонник kznnstt. «Поля, перебор», — раскритиковал graydiver_by. «Еще минус один килограмм и анорексия», — отметил magi2706. «Полечка… Ну, зачем же так сильно худеть?» — поинтересовался подписчик miasnikova5382.

В то же время другая часть подписчиков выразила мнение, что у певицы все в порядке с фигурой. Они восхитились подтянутым телом исполнительницы.