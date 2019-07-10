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Суд в США постановил, что расследование Мюллера о «вмешательстве» России является фейком

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Суд в США постановил, что расследование Мюллера о «вмешательстве» России является фейком

Вашингтон, 10 июля. Федеральный судья в Вашингтоне постановил, что обвинительный акт, составленный в отношении работников мифического «Агентства интернет-исследований», которые якобы «вмешивались» в выборы в США в 2016 году, не содержит никаких доказательств их связи с Кремлем.

Согласно его постановлению, спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда не сочли нужным во время расследования найти и представить факты того, что злоумышленником, будто бы «вмешавшимся» в электоральные процессы, если это, разумеется, действительно происходило, была именно Россия.

На протяжении трех лет, которые прошли с момента избрания Дональда Трампа главой Белого дома, политики и общественники в Вашингтоне убеждали весь мир в том, что будто бы Москва «приказала вмешаться» в выборы и посадить «нужного ей человека» в кресло американского президента. Служить этой цели должен был и 400-страничный доклад Мюллера, на страницах которого рассказывается о «троллях Кремля».

Однако в единственном юридически весомом документе американский суд приходит к выводу, что предполагаемое «вмешательство» в электоральные процессы – это частная инициатива отдельной компании. Следовательно, спецпрокурор, который назвал ее сотрудников «агентами Кремля», не имел на этого никакого права.

Суд в США постановил, что расследование Мюллера о «вмешательстве» России является фейком

Напомним, Мюллер спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на выборы в США, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Американский президент и его помощники тоже опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Однако расследование, завершившееся провалом, все же было инициировано и обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Суд в США постановил, что расследование Мюллера о «вмешательстве» России является фейком

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

Комментируя итоги расследования, президент России Владимир Путин вспомнил о пословице «гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

После провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку, и, скорее всего, сама должность спецпрокурора в США будет упразднена.

Ранее судья, занимающаяся делом о якобы «вмешательстве» российской компании «Конкорд» в американские выборы, опубликовала решение о нарушении представителями обвинения законов Соединенных Штатов. Однако Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра из-за юридической казуистики отказались привлечь к ответственности. Суд аргументировал это тем, что они не знают американских законов, и именно это, как ни странно, пока спасает их от уголовного наказания.

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