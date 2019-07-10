Вашингтон, 10 июля. Федеральный судья в Вашингтоне постановил, что обвинительный акт, составленный в отношении работников мифического «Агентства интернет-исследований», которые якобы «вмешивались» в выборы в США в 2016 году, не содержит никаких доказательств их связи с Кремлем.

Согласно его постановлению, спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда не сочли нужным во время расследования найти и представить факты того, что злоумышленником, будто бы «вмешавшимся» в электоральные процессы, если это, разумеется, действительно происходило, была именно Россия.

На протяжении трех лет, которые прошли с момента избрания Дональда Трампа главой Белого дома, политики и общественники в Вашингтоне убеждали весь мир в том, что будто бы Москва «приказала вмешаться» в выборы и посадить «нужного ей человека» в кресло американского президента. Служить этой цели должен был и 400-страничный доклад Мюллера, на страницах которого рассказывается о «троллях Кремля».

Однако в единственном юридически весомом документе американский суд приходит к выводу, что предполагаемое «вмешательство» в электоральные процессы – это частная инициатива отдельной компании. Следовательно, спецпрокурор, который назвал ее сотрудников «агентами Кремля», не имел на этого никакого права.

Напомним, Мюллер спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на выборы в США, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Американский президент и его помощники тоже опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Однако расследование, завершившееся провалом, все же было инициировано и обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

Комментируя итоги расследования, президент России Владимир Путин вспомнил о пословице «гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

После провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку, и, скорее всего, сама должность спецпрокурора в США будет упразднена.

Ранее судья, занимающаяся делом о якобы «вмешательстве» российской компании «Конкорд» в американские выборы, опубликовала решение о нарушении представителями обвинения законов Соединенных Штатов. Однако Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра из-за юридической казуистики отказались привлечь к ответственности. Суд аргументировал это тем, что они не знают американских законов, и именно это, как ни странно, пока спасает их от уголовного наказания.