Совладельцы телеканала «Рустави 2» отказались уволить гендиректора

Тбилиси, 10 июля. Владелица 9-процентной доли грузинского телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе потребовала уволить Николоза Гварамию с поста гендиректора, сообщил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

По словам Кавлашвили, вопрос об увольнении будет обсуждаться на собрании акционеров.

«Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналисткой деятельности и выходит за все рамки», — цитирует юриста Sputnik Грузия.

Кавлашвили выразил мнение, что подобное поведение дискредитирует телеканал и грозит потерей доверия телезрителей, передает RT.

Совладельцы и партнеры «Рустави 2» не поддержали требование Нижарадзе об отставке Гварамии.

«Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца — это максимум, что можно было сделать… Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано», — сообщил Кавлашвили после завершения заседания акционеров телекомпании.

Напомним, «Рустави 2» ранее оказался в центре скандала. Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале республики несколько дней назад грубо высказался в адрес президента РФ. Поступок журналиста возмутил жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

В среду ситуация усугубилась: Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в Россию. Ему не поправились заявления российского президента Владимира Путина, выступившего против введения экономический санкций в отношении грузинских предприятий.

Соведущая пыталась успокоить журналиста, однако разъяренный Гварамия в нецензурных выражениях призвал производителей экспортировать продукцию не в Россию, а на Украину.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает, что не стоит усугублять и без того сложные отношения России и Грузии и вводить антигрузинские санкции. Президент придерживается такой позиции «именно из уважения к народу», который выступает против разного рода провокаций, в том числе против оскорбительного обращения Габунии, сообщала «Газета.ру».