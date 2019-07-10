Минобороны Франции отрицает передачу комплексов Javelin армии Хафтара

Париж, 10 июля. Министерство обороны Франции опровергло информацию о продаже Ливии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В ведомстве подчеркнули, что приобретенные у США ракетные комплексы Javelin, которые были обнаружены на северо-восток Ливии, принадлежат Вооруженным силам Франции. Данными комплексами были вооружены спецподразделения французских военных, которых направили в Ливию для борьбы с терроризмом.

«Это оружие было предназначено для французских военных, направленных в целях разведки для борьбы с терроризмом», — пояснили в Минобороны Франции.

В ведомстве также добавили, что обнаруженные в Ливии комплексы Javelin «повреждены и непригодны к использованию». Данное вооружение было временно помещено на склад для последующей утилизации и не передавалось вооруженным формированиям в Ливии, передает ТАСС.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что в конце июня после штурма позиций Ливийской национальной армии в городе Гарьян силами Правительства национального согласия (ПНС) были обнаружены четыре американских противотанковых комплекса Javelin. После проверки серийных номеров выяснилось, что данные комплексы были Францией приобретены в 2010 году.

С 2011 года Ливии контролируется двумя правительствами. Одну часть страны контролирует Правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Вторая часть находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

В апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи, который контролируется силами ПНС. В свою очередь силы ПНС объявили о начале ответной операции под названием «Вулкан гнева».