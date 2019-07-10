Эксперт оценил предложенные Медведевым варианты решения газового спора с Украиной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал заявление, что существует как минимум два варианта действий в связи с истечением в конце 2019 года срока действия газовых контрактов с Украиной. Он сообщил об этом ходе встречи в Москве с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и другими членами партии.

«Что касается того, как двигаться… есть несколько вариантов. Один из них — может быть, самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума, который был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин… я имею в виду и «Турецкий поток», и «Северный поток», естественно, эта политизация уже ушла в прошлое», — сказал Медведев.

Свое мнение по этому вопросу рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Здесь ключевой момент не то, какой контракт и с кем подписывать. Здесь важно, чтобы в руководство переговорной комиссии со стороны Украины вошли адекватные люди. То, что сейчас мы видим, — это постоянные заявления, что транзитного договора точно не будет. Все руководство «Нафтогаза» постоянно заявляет и в «Фэйсбуке» пишет о том, что договора не будет. [И что] надо готовиться к прекращению транзита с 1 января, виня во всем Россию», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Игорь Юшков считает, что украинская сторона не собирается подписывать договор.

«Их позиция [в том, что] надо сорвать транзит российского газа в Европу, потому что они все из команды Порошенко. Для них чем хуже сейчас будет ситуация, тем лучше они смогут указывать на то, что Зеленский не справился. Плюс они ориентированы на американскую политическую элиту. Американцам как раз нужно создать дефицит газа на европейском рынке, тогда цены вырастут. Можно будет рентабельно поставлять свой СПГ в Европу», — сообщил сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности.

Эксперт добавил, что России предпочтительно не входить в консорциум.

«Но нам смысла в их консорциуме нет, потому что мы, наоборот, строим обходные газопроводы, и украинскую ГДС будем использовать по остаточному принципу. Путин пообещал Меркель, что 10 млрд. кубов будет прокачиваться. Если мы войдем в консорциум, то консорциуму будет принадлежать вся украинская ГДС, и, получается, этот консорциум будет обязан поддерживать ее всю в рабочем состоянии. Надо будет вкладывать в нее огромные деньги, поэтому никакого смысла входить России в этот консорциум нет», — резюмировал Игорь Юшков.

До конца 2019 года действуют газовые контракты на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. В прошлом месяце глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что Киев подготовил для российского концерна альтернативный вариант контракта на транзит. По его словам, это запасной вариант, который предусматривает заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа.

