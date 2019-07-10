Боярский назвал «вопиющей глупостью» новые правила Facebook

Москва, 10 июля. Депутат Государственной думы России Сергей Боярский назвал «вопиющей глупостью» действия руководства Facebook, которое фактически одобрило кибертравлю.

Ранее британский блогер Пол Джозеф Уотсон, который известен своей крайне антилиберальной позицией, рассказал, что администрация социальной сети одобрила отправку ему угроз физической расправы. Отмечается, что Facebook причислил его к «опасным лицам», тем самым дал возможность каждому устроить травлю против блогера.

Боярский признался, что ему трудно поверить, что Facebook ввел такие новшества, поскольку корпорация постоянно говорит о работе над алгоритмом, который позволит отследить и предотвращать все угрозы, а также скрыть комментарии в ленте для всех, кроме самих авторов.

«Если такие правила действительно вывешены администрацией Facebook, то у меня не хватает слов по этому поводу. Это вопиющая глупость», — сказал парламентарий в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Депутат подчеркнул, что введение подобных правил абсолютно неприемлемо и не соответствует принципам развития интернет-индустрии. Боярский рассчитывает, что социальная сеть все же ликвидирует свое новшество.

По мнению члена Госдумы, подобная политика приведет Facebook к результатам, прямо противоположным идеалам компании, и лишь поспособствует разжиганию ненависти.

Примечательно, что Facebook зачастую прибегает к практике «интернет-репрессий». Так, в прошлом году администрация социальной сети без всякой причины удалила несколько десятков иранских аккаунтов.

Кроме того, руководство компании осуществляет нападки и на российские СМИ. Так, в прошлом году был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей в Facebook. Администрация социальной сети заморозила страницу без всякой на то причины. Из-за необоснованной блокировки издание обратилось в американский суд с иском к корпорации.