ФАН разъясняет: «либеральные» СМИ пытаются оправдать действия террористов

«Либеральные» СМИ, чьи публикации несут откровенно антироссийский характер, пытаются оправдать действия террористов в Крыму. Среди этих изданий традиционно «Новая газета», «Дождь», «Сноб» и «Коммерсант». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны участники несанкционированной акции в поддержку крымчан, осужденных по делу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Активисты устроили пикет на Красной площади.

В итоге семь демонстрантов были задержаны и доставлены в ближайшее отделение полиции. Акция прошла накануне рассмотрения жалобы на приговор четверым членам террористической организации, которые в конце 2018 года были осуждены на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании в Бахчисарае ячейки «Хизб ут-Тахрир».

Сразу несколько прозападных СМИ («Новая газета», «Росбалт», Snob.ru, «Грани.ру», «Ведомости») со ссылкой на материал «Дождя» опубликовали статьи о задержании участников акции протеста против «преследования» крымских татар. Они вышли на Красную площадь с плакатами «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму», «Наши дети не террористы».

Активисты стремились создать вокруг террористов образ «политических заключенных», хотя их вина в причастности к формированию ячейки исламистского толка полностью доказана.

Напомним, в конце марта 2019 года ФСБ задержала в Крыму 20 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир», среди которых были как главари, так и рядовые участники. Задержание осуществлялось силами ФСБ при взаимодействии с подразделениями МВД РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии.

По данным ведомства, члены террористической организации причастны к антиконституционной деятельности, целью которой является создание так называемого «всемирного халифата» путем насильственного свержения действующей власти. Задержанные распространяли террористическую идеологию среди жителей Крыма и вербовали новых сторонников из числа крымских мусульман. В ходе обысков по месту жительства задержанных были изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», а также средства связи и электронные носители информации.

Необходимо подчеркнуть, что «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией не только в России, но и в Германии, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, ряде других восточноевропейских и азиатских государств, а также во всех арабских странах за исключением Йемена, Ливана и ОАЭ. В США «Хизб ут-Тахрир» причисляется к организации, способствующей распространению экстремистских настроений среди мусульман.

Примечательно, что авторы статьи на «Дожде» не указали, что «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией в России, чем намеренно ввели в заблуждение своих читателей. У многих читателей после прочтения статьи могло сложиться впечатление, будто речь идет о задержании сотрудниками российских спецслужб членов некоей мирной религиозной группы, а не международной террористической организации. Остальные либеральные СМИ поступили более осторожно — они сослались на заметку дождя, однако в своих материалах указали, что «Хизб ут-Тахрир» запрещена в РФ.

Таким образом либеральные СМИ пытаются дискредитировать законную деятельность спецслужб по пресечению работы террористических организаций РФ и хотят оправдать сторонников «Хизб ут-Тахрир», ратующих за освобождение террористов, понесших заслуженное наказание за формирование исламистской ячейки.