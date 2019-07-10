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МИД РФ рассказал, когда пройдет встреча в астанинском формате по Сирии

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МИД РФ рассказал, когда пройдет встреча в астанинском формате по Сирии

Москва, 10 июля. Встреча высокого уровня в астанинском формате по Сирии состоится в Нур-Султане в начале августа, сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

«В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане», — сказал российский дипломат.

По его словам, в этот раз впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели.

Богданов также рассказал о подвижках в вопросе формирования конституционного комитета по Сирии. По его словам, осталось определить шесть имени для окончательного формирования комиссии.

«Есть определенные имена, их больше, чем шесть. Задействованным сторонам, правительству и ООН необходимо выбрать из этих определенных имен для завершения третьей трети», — сказал Богданов в беседе с РИА Новости.

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