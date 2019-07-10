МИД РФ поддержал договоренности ПВС Судана и оппозиции

Москва, 10 июля. Российская сторона поддерживает договоренности, достигнутые Переходным военным советом Судана и гражданской оппозицией по формированию Верховного совета, сообщает МИД РФ.
В среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Судана в Москве Надира Бабикера по его просьбе.
Стороны обсудили развитие событий в Судане.
«С российской стороны выражена поддержка достигнутым между Переходным военным советом и гражданской оппозицией договоренностям по формированию Верховного (суверенного) совета для руководства страной в период до проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов и Бабикер также обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран.
Как сообщалось ранее, 5 июля Переходный военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о создании совместного временного правительства и ротационного суверенного совета. Обе стороны будут поочередно председательствовать в совете в течение трехлетнего переходного периода. ПВС и оппозиция договорились о способах выхода из всестороннего внутриполитического кризиса.
Суданцы в комментарии Федеральному агентству новостей отметили, что соглашение является по истине «великим историческим событием» для страны.